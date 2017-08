Regio maandag, 7 augustus 2017

Politie: alles onder controle bij zeilfeesten Sneek/Grou - De festiviteiten rondom de Sneekweek en het Skūtsjesilen in Grou zijn ordelijk verlopen. Volgens de politie waren de evenementen druk, maar beheersbaar. Wel waren er enkele incidenten. Volgens de politie in Sneek lokte de Sneekweek afgelopen weekeinde tienduizenden mensen naar de stad. Vanuit een commandopost bij de Martinikerk werden de publieksstromen in de gaten gehouden en door cameratoezicht konden politie en andere hulpdiensten snel ingrijpen bij incidenten. ,,Door dit snelle ingrijpen houden we het gezellig in de stad”, meldt Marja Doosje, teamchef van de politie in Sneek op Facebook. Er werden in twee dagen dertien mensen aangehouden, waaronder voor mishandeling en drugsbezit. Op vrijdagavond werd een 23-jarige verdachte uit Sneek aangehouden. Hij bedreigde een 46-jarige stadsgenoot met een nepvuurwapen. Het slachtoffer was op dat moment in gezelschap van zijn vrouw en kinderen. De politie vermoedt dat een openstaande schuld de aanleiding voor de bedreiging is. De verdachte werd op de Gonggrijpstraat aangehouden. Ook het feest in Grou, nadat het Grouster skūtsje de thuiswedstrijd won, werd goed bezocht. Volgens de politie was de sfeer over het algemeen goed, maar moest een paar keer worden ingegrepen ‘bij dreigende escalatie’. Ook waren er klachten over luidruchtige jeugd. Te water De politie heeft extra gecontroleerd op varen onder invloed van alcohol. Bij Grou hadden vijf schippers te veel drank op. Zes schippers kregen een boete voor snelvaren en twee hadden geen benodigd vaarbewijs. Eén bestuurder van een snelle motorboot kreeg een bekeuring omdat hij geen reddingsvesten aan boord had. Bij controles nabij Sneek en De Veenhoop werden twee schippers betrapt op varen onder invloed van alcohol.

