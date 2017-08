Regio zaterdag, 5 augustus 2017

Finale op zeker één groot scherm in Sneek

Sneek - Bezoekers van de Sneekweek die morgenmiddag om vijf uur de finale van het EK voetbal voor vrouwen willen volgen, kunnen terecht op het plein in de Kleine Kerkstraat, alwaar de horecagelegenheden Club 1841, Alcatraz Café en Café Neighbours een groot scherm hebben opgesteld. ,,Wij hebben alle wedstrijden van Oranje dit EK uitgezonden, dus de finale doen we ook”, aldus Bart Wielinga, beheerder sociale media bij Club 1841.

Of de wedstrijd ook vertoond wordt op de andere grote schermen in de stad, primair bedoeld voor informatie over de Sneekweek zelf, is nog de vraag. ,,We zijn er nog over in beraad”, zegt Petra Miedema, evenementencoördinator van Stichting Sneek Promotions.

De wil is er wel, maar de rechten van de live-uitzending zijn kostbaar, legt Miedema uit. ,,En achter deze schermen zit net een ander systeem, daarom kan niet zomaar omgeschakeld worden. Bovendien is het de vraag of mensen hierop voetbal willen kijken. Het is natuurlijk een wat vreemd tijdstip, vijf uur ’s middags. Mensen die het echt willen zien, gaan wellicht naar een café.”

Bij Club 1841 kwamen op de eerdere wedstrijden van de Oranjevrouwen ongeveer vijftig mensen af. Minder dan er doorgaans bij een voetbalwedstrijd voor mannen komen, maar het bezoekersaantal groeide wel naarmate de vrouwen langer in het toernooi bleven, zegt Wielinga. ,,Het gaat wat meer leven, omdat ze steeds verder komen. En zondag verwachten we ook wel wat toeristen, omdat het Sneekweek is. We maken er in elk geval een mooi feest van.”

Meer over de aanloop naar de finale in het Friesch Dagblad van 5 augustus.

