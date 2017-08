Regio zaterdag, 5 augustus 2017

Verkeer loopt vast door werk bij knooppunt Joure - De werkzaamheden bij knooppunt Joure leiden af en toe tot forse verkeershinder. Op de A7 stond het verkeer tussen Joure en Heerenveen gistermorgen in beide richtingen muurvast. De ANWB maakte in een tweet melding van een ‘behoorlijke chaos’ rond het knooppunt. Volgens de verkeersdienst liep de vertraging op tot een uur. Communicatieadviseur Anita Hanemaaijer van projectbureau Knooppunt Joure vermoedt dat de opstopping niet alleen is ontstaan door de werkzaamheden. Volgens haar kan het begin van de bouwvak ook hebben meegespeeld. Hanemaaijer deed navraag bij de aannemer. Die liet weten dat er gistermorgen een zandtransport was vanuit Lemmer. ,,Mar dat is neffens him sűnder problemen gien. Dęr lei it dus net oan”, zegt de communicatieadviseur. Waarom het verkeer gisteren helemaal vastliep kon de aannemer niet verklaren. Dat het verkeer nu en dan vertraging oploopt, is volgens Hanemaaijer op zich logisch. ,,Wy binne mei de dyk oan ’e gong. Dan strűpt it wolris wat op, seker op de mominten dat der mar ien rijstrook brűkt wurde kin” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 5 augustus.

