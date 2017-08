Regio zaterdag, 5 augustus 2017

D’Halve Maen start vooraan Grou - Het skūtsje d’Halve Maen uit Drachten mag maandag vooraan starten tijdens de tweede wedstrijd van het SKS-skūtsjesilen bij De Veenhoop. Voor de volgende wedstrijd, dinsdag bij Earnewāld, geldt een omgekeerde startvolgorde, dus met het Philipsskūtsje achteraan. De startvolgorde werd gisteravond in Grou traditioneel bepaald bij loting, aan de vooravond van de start het SKS-kampioenschap. Alleen bij De Veenhoop en Earnewāld geldt een walstart. De skūtsjes liggen achter elkaar, en mogen na het startschot eenmalig gebruikmaken van een vaarboom om weg te komen. Bij alle andere wedstrijden ligt er een denkbeeldige startlijn in het water, en is loting niet van toepassing. Vandaag begint op de Pikmar bij Grou de 72e editie van het kampioenschap. Veertien skūtsjes gaan gedurende twee weken de strijd met elkaar aan. Drie schippers maken hun debuut in de SKS: Klaas Westerdijk op d’Halve Maen (Drachten), Willem Zwaga op de Rienk Ulbesz (Leeuwarden) en Sytze Brouwer op de Gerben van Manen (Heerenveen). Het Friesch Dagblad doet elke dag verslag van de wedstrijden. Startvolgorde De Veenhoop: 1. D’Halve Maen, 2. Huizum, 3. Leeuwarden, 4. Drachten, 5. Heerenveen, 6. Earnewāld, 7. Sneek, 8. Lemmer, 9. Grou, 10. Woudsend, 11. Joure, 12. Stavoren, 13. Langweer, 14. Akkrum

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties