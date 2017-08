Regio vrijdag, 4 augustus 2017

Lyts Tolsum wil door met privé-vmbo Tzum - Vmbo-leerlingen met een autistische stoornis kunnen in ieder geval nog één jaar les krijgen op zorg- en leerboerderij Lyts Tolsum in Tzum. Dit geldt althans voor zes van de zeven leerlingen die les kregen op de instelling van de familie Rusticus. Voor één leerling krijgt Lyts Tolsum geen geld meer. Rusticus verzucht dat deze jongen nu opnieuw naar het reguliere onderwijs moet, terwijl het daar al twee keer niet goed is gegaan. Alhoewel hij blij is dat de overige zes leerlingen de mogelijkheid krijgen hun diploma te halen, is hij teleurgesteld dat dit voor de laatste leerling niet mogelijk is. Door een sociale fobie lukt het de jongen niet om op een gewone school te functioneren. In het afgelopen half jaar haalde hij twee jaar lesstof in van de theoretische leerweg. ,,Hy soe trochstreame nei it tredde jier en soe dan mei gemak syn diploma helje kinne en trochgean kinne nei mbo-4. Dit is in tûke jonge dy’t it no dreech hat, mar ik tink dat wy him wol fan syn foby ôfhelpe kinne sadat er dêrnei nei in regulier mbo-skoalle kinne soe. Dizze kâns wurdt him no ûntnaam.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van vrijdag 4 augustus.

