Regio vrijdag, 4 augustus 2017

Extra drukte door problemen bij MCL Leeuwarden - Ziekenhuizen in en buiten Fryslân moeten de zeilen bijzetten vanwege de opnamestop van de afdeling neonatologie bij het ziekenhuis MCL in Leeuwarden. Op zowel de couveuse- als de kraamafdelingen van andere ziekenhuizen is extra personeel nodig, blijkt uit een rondgang. Het MCL maakte woensdag de besmetting met de MRSA-bacterie bekend. Voor het Groninger ziekenhuis UMCG betekenen de problemen in Leeuwarden dat zieke baby’s langer in Groningen zullen moeten blijven. ,,Zodra een baby niet meer intensieve zorg nodig heeft maar nog wel verhoogde zorg, gaat deze normaliter naar het Martini Ziekenhuis in Groningen of naar het MCL”, vertelt woordvoerder Marjolein Bogaards. ,,Nu moeten we ze of langer vasthouden of transporteren naar het Martini. Dat laatste is de afgelopen dagen gebeurd. De baby’s die niet meer intensieve zorg nodig hebben, maar nog wel de couveuse nodig hebben, kunnen naar Nij Smellinghe in Drachten.” Dit laatste ziekenhuis heeft dan ook extra personeel moeten inzetten, vertelt bestuursvoorzitter Norbert Hoefsmit. ,,Het gaat om een paar extra diensten.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van vrijdag 4 augustus.

