Huurprijzen in Fryslân lopen snel op Leeuwarden - De prijzen van huurwoningen in de vrije sector zijn afgelopen jaar in Fryslân met 9,3 procent toegenomen. Dit blijkt uit een onderzoek van huurbemiddelaar Pararius, dat gisteren is gepubliceerd. De ontwikkeling van de huurprijzen in Fryslân vertoont hiermee eenzelfde trend als in andere provincies buiten de Randstad. Volgens directeur Jasper de Groot van Pararius heeft dit te maken met de hoogte van de huurprijzen in de Randstad. ,,Daar waren de huurprijzen in de vrije sector al hoog. De rek is eruit en nu zoeken huurders naar goedkopere alternatieven buiten de stad.” Voorzitter Albrecht Kok van de afdeling Fryslân van makelaarsvereniging NVM herkent de groeiende trek vanuit het westen naar Fryslân. ,,Er is een tekort aan woningen en als je die bijvoorbeeld niet in Amsterdam kunt vinden dan ga je elders op zoek.” Een maand geleden werd al bekend dat Randstedelingen vaker een huis kopen in Fryslân. Dit speelt vooral in het zuiden van de provincie. Kok: ,,Velen kiezen er ook voor om eerst tijdelijk een woning te huren om aan de nieuwe omgeving te wennen voor ze de stap nemen om een huis te kopen. Dit kan de stijging van de huurprijs verklaren. Daarnaast is de zit de sociale woningmarkt al tijden vol.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van vrijdag 4 augustus.

