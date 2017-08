Regio donderdag, 3 augustus 2017

Kippenhouder: ‘Je staat machteloos tegenover die criminelen’

Al zijn eieren worden vernietigd en mogelijk moeten ook alle kippen worden afgevoerd. Jan Willem van Koot uit Drachtstercompagnie vreest voor de toekomst van zijn bedrijf, nu bij hem als eerste Friese kippenhouder fipronil is aangetoond.

Theo Klein

Van Koot hoorde 27 juli dat al zijn eieren moeten worden vernietigd en dat zijn bedrijf op slot gaat. Sindsdien loopt hij aangeslagen rond. ,,Het betekent waarschijnlijk het einde van mijn bedrijf.”

De 41-jarige Van Koot heeft één keer bloedluis bestreden via het bedrijf Chickfarm, met het middel waarin achteraf ook het gevaarlijke fipronil bleek te zitten. Dat was in juni, toen de hokken leeg waren voor een nieuwe lichting van 32.000 kippen. ,,Ik had zelf nog niet van het middel gehoord, maar volgens mijn adviseurs en de voervoorlichters was het goed spul. Volgens de papieren was het ook een net bedrijf dat het middel leverde. Het spul was ook biologisch en dat klinkt veilig. Je bent ook blij dat je de luis goed kunt bestrijden, want het is voor kippen een ellende: de hele nacht van die jeuk. Maar achteraf blijken criminelen er rotzooi in te hebben gestopt.”

Dat hij net was begonnen met jonge hennen was een geluk bij een ongeluk. De eieren lagen nog niet in de winkels. Ze gaan nu naar Rendac, het vernietigingsbedrijf, al weten ze daar ook nog niet goed wat ze met de enorme lading eieren aanmoet.

Van Koot weet nog niet of hij de kippen zal kunnen houden of dat die ook moeten worden afgevoerd. ,,De kippen raken op termijn ontgift. Maar of dat echt gebeurt en hoe lang dat dan duurt? Geen flauw idee.”

Als de kippen moeten worden afgevoerd, zal Van Koot nieuwe kippen moeten kopen. Hij vraagt zich af of dat hem financieel gaat lukken. ,,Ik had net voor anderhalve ton kippen aangeschaft. Als je die kwijt bent en nieuwe koopt, heb je het wel over drie ton. En veel reserves hebben we niet.”

