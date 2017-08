Regio donderdag, 3 augustus 2017

Bramenplukkers wel welkom in veel Friese natuurgebieden Staatsbosbeheer beschouwt bramen plukken als een vorm van stroperij. Wie met een emmer het bos ingaat, kan rekenen op een boete. ‘Toarnbeisykje’ in Fryslân is bij andere grondeigenaren nog wel volop mogelijk. Sippie Miedema Leeuwarden Staatsbosbeheer wil de bessen bewaren voor de dieren. Vooruit, een champignonbakje met bramen willen de boswachters nog wel oogluikend toestaan maar wie met groot materiaal, zoals een emmer, aankomt, moet oppassen. De boete kán oplopen tot 4100 euro, waarschuwde de organisatie onlangs. Bij It Fryske Gea kennen ze het strenge beleid van de collega’s, maar de Friese natuurorganisatie heeft zelf een andere visie. ,,Wy sjogge it toarnbeisykjen as in manier om de natoer te belibjen”, aldus Elske van de Kooi. Natuurlijk zijn er wel regels: netjes op de paden blijven, niet overal doorheen banjeren en alleen voor eigen gebruik plukken. ,,Mar de measte minsken dy’t sykje, dogge dat om der sjem fan te meitsjen. Dy sille it heus net ferkeapje.” Voor degenen die de ‘toarnbeien’ liever puur opeten (,,it alderlekkerst"), adviseert Van der Kooi wel om alleen de bessen boven kniehoogte in de mond te stoppen. De kans is aanwezig dat de onderste bramen zijn besmet met de vossenlintworm. De kans op besmetting is niet groot, maar voor wie deze pech wel heeft, zijn de gevolgen ernstig. De parasiet kan na vijf tot vijftien jaar leiden tot aantasting van de lever. Omdat de ziekte zich pas laat openbaart, is behandeling niet meer zinvol. De ziekte kan zelfs leiden tot de dood. Goed wassen dus, waarschuwt Van der Kooi, of nog beter: ,,Even siede, mar dat moat dochs ast der sjem fan makkest. Fruitkenner Jan de Boer van Stichting Wrâldfrucht snapt het beleid van Staatsbosbeheer wel. De bessen daar zijn voor de dieren. ,,Dat leit fansels oars yn agrarysk gebiet." Veel meer hierover in het Friesch Dagblad van 3 augustus 2017

