Regio donderdag, 3 augustus 2017

Opsterland in problemen met sportvelden Beetsterzwaag - Opsterland moet het onderhoud van de sportvelden in de gemeente opnieuw aanbesteden. Dat heeft de rechtbank in Leeuwarden geoordeeld in een kort geding, dat was aangespannen door het bedrijf Bouma Sport en Groen uit het Drentse dorp Tynaarlo. Bepalingen in de vorige aanbesteding zijn volgens de rechter op verschillende manieren uit te leggen. Het gaat om het onderhoud van voetbal- en korfbalvelden in dertien dorpen en van het rugbyveld in Gorredijk, in totaal zo’n 250.000 vierkante meter aan sportveld. De gemeente had het werk per 1 april 2018 gegund aan De Enk Groen & Golf uit Drachten. Dit bedrijf zou het werk mogen uitvoeren voor minstens twee jaar Bouma had een inschrijving gedaan, maar die voldeed volgens Opsterland niet omdat ze te laag was. De onderneming was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. De gemeente had bij de aanbesteding minimumtarieven genoemd en vermeld dat een inschrijving onder het minimumtarief kán leiden tot uitsluiting. Daar stond echter niet bij in welke gevallen een inschrijving zou worden uitgesloten. Volgens de rechtbank had dat wel gemoeten. ‘De bepaling biedt te veel ruimte voor willekeur’, concludeert de rechter in zijn uitspraak. Bouma eiste nog dat hij meteen de klus zou krijgen toegewezen, maar omdat de bepaling op verschillende manieren kan worden uitgelegd gaat de rechter ook daar niet in mee. De aanbesteding moet nu in zijn geheel worden overgedaan. Het is onduidelijk of het veldonderhoud voor volgend seizoen door de uitspraak in gevaar komt. De gemeente kon gistermiddag nog niet met een reactie komen.

