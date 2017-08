Regio woensdag, 2 augustus 2017

Paarden toch weer welkom op de Kale Duinen Appelscha - Paardrijders kunnen dit jaar toch nog galopperen over de kale duinen bij Appelscha. Hippisch Drenthe neemt de organisatie van het evenement Autumn Desert Trail over van Staatsbosbeheer. Het evenement staat gepland voor eind oktober. De organisatie vond het jammer dat het evenement (een van de grootste hippische evenementen in Noord-Nederland volgens Hippisch Drenthe) niet zou doorgaan. ,,Het is een unieke belevenis voor honderden paardenliefhebbers. Normaal gesproken mogen de ruiters alleen op de daarvoor bestemde paden in verband met de broedvogels en zeldzame planten. De Desert Trail is een eenmalige uitzondering. De paarden helpen Staatsbosbeheer met het beheer van de kale duinen. Door stikstof in de lucht wordt de groei van algen en mos gestimuleerd, wat ervoor zorgt dat het zand vaster komt te liggen en bomen kans krijgen te ontkiemen. De paardenhoeven maken het zand weer los, zodat het weer kan stuiven.

