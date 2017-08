Regio woensdag, 2 augustus 2017

Na de berenklauw duikt nu de duizendknoop overal op Leeuwarden - Het is nog geen tijd voor alarmfase 1 maar de Japanse duizendknoop wordt wel scherp in de gaten gehouden, zegt Henk-Jan van der Veen van Staatsbosbeheer. De hardnekkige exoot is volgens hem in Fryslân nog niet zo’n plaag als in sommige andere delen van Nederland, maar zeker in Súdwest-Fryslân duikt de plant steeds vaker op. ,,Langs bosranden en bij houtwallen zie je ze geregeld. Maar een piek zie je vooral in de bossen in Gaasterland bij Oudemirdum en bij parkeerplaatsen bij uitvalswegen. Daar zijn zo een stuk of tien, vijftien plekken vol Japanse duizendknoop te vinden.” Vooral door storten van tuinafval kan de plant zich makkelijk verspreiden. Van der Veen: ,,Het zijn woekeraars die weinig concurrentie hebben en met hun dominante groeiwijze de inheemse flora wegdrukken.” Met maaien en op sommige plekken afgraven probeert Staatsbosbeheer sinds een jaar of drie de duizendknoop te bestrijden. Maar uitroeien blijkt lastig. ,,De plant wortelt ruim een meter diep en groeit razendsnel. Laat je een stukje wortel zitten dan duikt die gelijk weer op. De groenbeheerders zijn al wel voor de plant gewaarschuwd.” Mark Westra uit Hurdegaryp probeert de duizendknoop met bouwplastic te bestrijden. ,,Zodra er wat onderuit piept, verwijder ik het. Zo put ik de plant uit. Het werkt wel, al is het wel een kwestie van lange adem vrees ik.” Volgens Westra moet de plant niet onderschat worden. ,,In Engeland is het tot een ware plaag uitgegroeid. De plant groeit door funderingen heen. Er zijn advocaten die zich tot duizendknoopexperts hebben ontwikkeld voor schadeclaims.” De plant werd volgens Van der Veen de afgelopen twintig jaar in tuincentra verkocht en heeft zich vanuit de tuinen verder verspreid. ,,Toen zag men het potentiële gevaar er niet van in. Maar ik denk niet dat ze nu nog verkocht worden.” Hans Menken van Groen Goed Menken in Haule heeft dit type duizendknoop niet in zijn assortiment. ,,Ik verkoop wel een veilig zusje van de duizendknoop.” Dat de Japanse variant tot zo’n probleem kon uitgroeien komt doordat er volgens hem tegenwoordig te weinig kennis is van planten. ,,Het is net als bij de berenklauwdiscussie. De mensen en de overheid vonden in het begin dat je de natuur zijn werk moet laten doen. Tot de berenklauw tot een probleem werd. Maar dan liggen al gebieden vol zaad. Stuur je niet op tijd bij dan wordt het een puinhoop. Woekerplanten zijn van alle tijden maar we laten het tegenwoordig veel verder komen. Begin je op tijd met bestrijding dan hoeft ook een exoot niet uit te groeien tot een plaag.” Maaien en uitputten van dit soort planten is volgens Menken niet voldoende. ,,Verstandig gebruik van chemicaliën lijkt mij niet onverstandig. Maar de professional wordt op dit terrein steeds meer aan banden gelegd terwijl de particulier maar wat mag blijven doen.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties