Economie woensdag, 2 augustus 2017

Pluimveesector in problemen door gif

Leeuwarden - De fipronil-affaire met kippeneieren zal ,,rampzalige" gevolgen hebben voor de gehele pluimveesector. Dat zegt LTO Noord-bestuurder en pluimveehouder Piet Faber uit Nijeberkoop. De schadepost als gevolg van het gifschandaal kan oplopen tot vele miljoenen euro’s.

Deze week maakte de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bekend dat bedrijven van 180 pluimveehouders per direct op slot zijn gezet. Het gaat om pluimveehouders die voor de bestrijding van bloedluis het bedrijf Chickfriend uit Barneveld inschakelden. Dat bedrijf bleek bij het ontsmetten van kippenstallen het verboden bestrijdingsmiddel fipronil te hebben gebruikt.

Bij elf bedrijven is fipronil in de eieren inmiddels aangetoond. De eieren van deze bedrijven - waaronder een in het Drentse dorp Witteveen, twintig kilometer van de grens met Fryslân - worden teruggehaald en vernietigd. 180 andere bedrijven die Chickfriend hadden ingeschakeld, zijn uit voorzorg geblokkeerd.

Het ontsmettingsbedrijf werd vooral ingeschakeld door legkippenhouders. Vooral voor deze groepen kippenboeren is het vaak lastig om de stal goed schoon te houden, en dus schakelen zij soms externe bedrijven in voor het bestrijden van bloedluis.

Faber zegt dat Chickfriend een ikb-erkenning had, wat moet betekenen dat het voldoet aan een groot aantal voorschriften. Volgens de bestuurder was het voor boeren dan ook niet te voorzien dat het bedrijf illegale middelen gebruikte. ,,Als je voer koopt, ga je ook niet eerst naar de fabriek om te kijken of alles daar goed gaat. Voor een groot deel wordt gehandeld op basis van vertrouwen.”

Faber is zelf eigenaar van een vermeerderingsbedrijf. Hij heeft nooit zaken gedaan met Chickfriend en zegt dat hij persoonlijk al wel lange tijd twijfels had over de methode van dit bedrijf. ,,Als je de verhalen hoorde leek het wel heel goed te werken. Ik vroeg met af hoe dat nu zo plotseling kon, want er was in de sector al zóveel onderzoek gedaan naar de bestrijding van bloedluis. Het leek mij net iets te mooi.”

De bestuurder kan zich voorstellen dat andere boeren het bedrijf wél inschakelden. ,,Als het zo goed werkt, kan ik me voorstellen dat je geneigd bent het te gaan doen. Vergelijk het met woekerpolissen. Die werden destijds ook met bosjes verkocht. Maar achteraf kun je zeggen dat degenen die dit bedrijf inschakelden te goed van vertrouwen waren."

De NVWA voert nu eerst controles uit bij de 180 pluimveehouders. Faber: ,,Het is niet te zeggen hoe groot de kans is dat deze pluimveehouders worden getroffen. We weten niet wat Chickfriend heeft gedaan. Het zou ook kunnen dat het dit middel alleen bij sommige bedrijven heeft gebruikt.”

In heel Nederland zijn zo’n tweeduizend kippenhouders, waarvan ruim de helft legkippen heeft. Fryslân telt 110 kippenhouders, waarvan 29 met legkippen.

Meer vandaag in het Friesch Dagblad

Reacties: