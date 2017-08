Regio dinsdag, 1 augustus 2017

Gedeputeerde lid van lobbygroep voor groen gas Leeuwarden - Gedeputeerde Michiel Schriers gaat zijn lidmaatschap van een branche-organisatie van groengas tegen het licht houden. Schrier is bestuurslid van Groengas Nederland, een in Leeuwarden gevestigde stichting die zich inzet voor de promotie van de productie en afzet van groengas. Volgens hem is er geen sprake van belangenverstrengeling al heeft hij als gedeputeerde duurzaamheid in zijn portefeuille. ,,De provincie ziet groengas als een duurzame vervanger van diesel. Ik ben via afvalverwerker Omrin, die veel groengas produceert, bij Groen Gas betrokken geraakt.” De laatste maanden werden plannen bekend van grote biovergisters in Fryslân en groeide het protest bij de plaatselijke bevolking. Actiegroepen proberen de komst van grote vergisters tegen te houden in Kootstertille, Burgum en Marrum. In Burgum met succes. Daar zette de gemeenteraad een streep door de komst toen bleek dat niet de provincie maar de gemeente het laatste woord had. ,,Bij initiatieven voor de bouw van een biovergister geldt landelijke wet- en regelgeving. De wet is objectief en daar houden we ons aan”, aldus Schrier. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 1 augustus.

