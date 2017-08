Regio dinsdag, 1 augustus 2017

Gouden munten niet eens mooiste vondst

Hemelum - Ooit misschien wel verstopt door een monnik, ten tijde van de middeleeuwse twist tussen de Schieringers en Vetkopers, en nu na eeuwen opgegraven. De vondst van twee gouden middeleeuwse munten bij het voormalige kloosterterrein in Hemelum geeft ruimte voor fantasierijke theorieën. De munten zijn gisteren gepresenteerd, nadat ze bij de recente opgraving zijn gevonden.

De gouden munten zijn geslagen in de periode dat Filips VI koning was van Frankrijk, van 1328 tot 1350. Het type munt wordt gouden schild genoemd, en de munten zijn rijkelijk versierd met onder meer de heraldiek van de koning en een christelijke spreuk.

Een aansprekende vondst, maar volgens gemeente-archeoloog Yvonne Boonstra niet eens de bijzonderste vondst die is gedaan in Hemelum. ,,Kloosters waren in die tijd rijk en zulke gouden munten waren destijds veel in omloop. Het is niet zo dat een gemiddelde boer ze op zak had, maar heel zeldzaam zijn de munten niet. Dus de vondst is eigenlijk niet eens zo verrassend.”

Een andere vondst is volgens Boonstra veel bijzonderder. Bij de opgraving is een glazen kelkje gevonden dat te broos is om gisteren tentoon te stellen. ,,Dat was iets heel luxe, echt voor de rijke elite. Zoiets verwacht je niet te vinden in een klooster.” Op basis van de versieringen op de kelk schat Boonstra in dat die uit de veertiende eeuw stamt.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 1 augustus.

