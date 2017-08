Regio dinsdag, 1 augustus 2017

Kootstertille wil komst vergister aanvechten Kootstertille - Plaatselijk Belang Kootstertille (PB) overweegt juridische stappen om de komst van een biovergister op bedrijventerrein Westkern bij Kootstertille te keren. Het heeft de hulp ingeroepen van non-profit adviesorgaan Mobilisation for the Environment, dat al eerder partijen heeft bijgestaan in hun strijd tegen de komst van biovergisters. Dineke Terpstra van PB is ontevreden over het aanvullende onderzoek dat het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen op verzoek van de gemeenteraad heeft laten verrichten. ,,De nij publisearre ynformaasje is in werhelling fan wat wy dochs al wisten. It is ús noch altyd net dúdlik hoe grut oft de vergister wurdt en hoe’t it mei de feilichheidsrisiko’s sit.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 1 augustus.

