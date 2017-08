Economie dinsdag, 1 augustus 2017

De melkprijs gaat weer flink omhoog

Leeuwarden - ZuivelcoŲperatie FrieslandCampina betaalt aan de aangesloten leden voor de melk in september een garantieprijs van 38,50 cent per kilo (melk wordt traditioneel in kiloís afgerekend op basis van onder andere de gehalten aan vet en eiwit). De maandelijkse prijsverhoging van 1,25 cent per kilo is dit jaar nog niet zo groot geweest. In januari lag de prijs voor melk op 34,50 cent per kilo.

De verhogingen dit jaar betekenen voor het overgrote deel van de melkveehouders dat ze meer ontvangen dan de kostprijs. Vorig jaar was dat niet het geval. Toen lag de garantieprijs in de zomermaanden fors onder de kostprijs bij een prijs van 25 cent per kilo.

Bij een gemiddelde levering van 800.000 kilo melk, waarop de garantieprijs is gebaseerd, is het verschil met vorig jaar aanzienlijk. In de zomer van 2016 moesten eigenlijk alle bedrijven flink interen op hun financiŽle positie. Nu ziet het totale plaatje voor een bedrijf met 800.000 kilo melk er 108.000 euro beter uit op jaarbasis.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 1 augustus.

Reacties: