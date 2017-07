Regio maandag, 31 juli 2017

De allerlaatste Frije Kross begon bijna met filemelding Blije - Tussen de vijftienhonderd en tweeduizend mensen waren zaterdag in Blije getuige van de allerlaatste Frije Kross. De organisatie van het evenement houdt het na vijftien jaar voor gezien, omdat de kosten steeds verder opliepen en de animo bij deelnemers en publiek terugliep. Voor de laatste editie kwam een recordaantal deelnemers van 230 opdagen. Vanwege de vele hoosbuien op zaterdag moest het materieel met tractors het terrein op worden gesleept. ,,It hie net folle skeeld as wy hiene de filemelding fan de ANWB helle”, aldus Willy Boonstra. Het was de bedoeling dat de wedstrijden vanwege het grote deelnemersveld een uur eerder zouden beginnen, maar dat lukte niet. ,,Guon hawwe wol in oere yn de file stien.” Winnaars werden uiteindelijk Arjen de Wilde (standaard 2000), Arjen Visser (standaard l600), Mark Dijkstra (oude motoren), Sytze Hilliger (nieuwe motoren), en Ybe Vellema (vrije standaardklasse). Het team Skots en Skeef uit Dronryp won in de categorie ‘nuvere weinen’. De cross zelf verliep overdag zonder problemen. ’s Avonds viel er wel weer een grote hoosbui, tot grote pret van de jeugd van Blije. ,,Der wie hiel wat jongerein oan it búkslyd-zjen. Moatst mar rekkenje dat de waskmasines yn Blije no oeroeren meitsje.’ Voor de tachtig vrijwilligers die zaterdag de Frije Kross mogelijk maakten, is het nu definitief gebeurd. Wat Boonstra betreft is het nu wel even prima. ,,Nei sa’ dei bist deawurch. Mar takom jier sille we wol even yn in flink gat sitte.”

