Regio maandag, 31 juli 2017

Bouwvak heeft nog steeds de voorkeur

Sneek - Nog een week en dan mogen bouwvakkers in Noord-Nederland er drie weken tussenuit. Althans, dan begint de bouwvak. Die bestaat officieel al dertig jaar niet meer, maar er wordt toch nog vaak aan vastgehouden. Vooral door aannemers in bouw en utiliteit.

Op 24 juli ging Midden-Nederland met bouwvak, afgelopen vrijdag volgde het Zuiden en eind deze week dus het Noorden. De discussie dat werknemers in de bouw zelf moeten kunnen kiezen wanneer ze op vakantie gaan, wordt maar op kleine schaal gevoerd. Arbeidsmarktkenners zeggen dat meer flexibiliteit meer jongeren zal trekken, en die zijn zo hard nodig in de snel opbloeiende sector. Ook de garantie van zon en dus gunstige arbeidsomstandigheden is een veelgehoord argument om in de zomer door te werken.

Toch is het aandeel bouwbedrijven dat drie aaneengesloten weken volledig dicht is, de afgelopen twee jaar gestegen. Precies een derde stuurt al het personeel op vakantie, tegen 28 procent in 2015. Dat blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy. Bij 20 procent van de bouwbedrijven wordt de telefoon niet opgenomen maar werkt een deel van het personeel door, en 45 procent (48 procent in 2015) is fulltime aan de slag. Bij aannemers in de bouw en utiliteit is de bouwvak nog het heiligst, 55 procent gaat dicht. Installateurs en handelsbedrijven blijven het vaakst volledig geopend.

Sietse Veenstra, uitvoerder van Friso Bouw bij de uitbreiding van het Nordwin in Sneek, denkt toch dat de bouwvak zijn langste tijd gehad heeft. ,,Ik had er nog een discussie over met een onderaannemer. Straks is er geen bouwvak meer. Ouderen kunnen dan buiten de bouwvak weg, en wie met schoolgaande kinderen zit houdt vast aan de zomer", zegt Veenstra. ,,Het is wel lastiger te plannen met een roulatie van negen weken in plaats van drie.”

Bij het Sneker Friso is het van het project afhankelijk of de bouwvak geldt, legt Veenstra uit. Woningbouw gaat plat, scholen moeten juist af en dan zijn er nog projecten die door moeten vanwege gemaakte afspraken. ,,Wij zijn nu bezig voor Danone in Cuijk. Dat gaat gewoon door.” Het personeel heeft wel keuze in de vakantieplanning, maar lijkt niet volledig vrij. ,,Ik ben van Cuijk hiernaartoe gehaald en toen werd wel gezegd: het moet door in de bouwvak. Zoals het al 25 jaar bij Friso gaat dus: als het werk het toelaat", lacht Veenstra. Hij kan twee weken weg, en later nog eens één. ,,Je kiest de gulden middenweg. Als personeel van Friso doe je ook wat terug nu. In slechte tijden heeft de baas ons aan het werk gehouden, en in goede tijden helpen wij hem.”

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 31 juli 2017</cci:verwijzing>

Reacties: