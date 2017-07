Regio zaterdag, 29 juli 2017

Zorg om verdwijnen hoogopgeleid werk Leeuwarden - Personeel van FBTO Zorg en De Friesland Zorgverzekeraar vreest dat moederbedrijf Achmea de Leeuwarder kantoren tot een administratiefabriek maakt met enkel verwerking van verzekeringen en een callcenter. Hoogwaardige arbeid lijkt geen toekomst te hebben. De zeshonderd werknemers hebben samen met de bonden de raad van bestuur van Achmea een brandbrief gestuurd. ,,Er wordt door het bedrijf gezegd: we houden de werkgelegenheid in Leeuwarden in stand. Maar als dat in de praktijk betekent dat het een verwerkingseenheid wordt, dan maken we ons wel zorgen”, zegt Annelies Bontjer van FNV Finance. ,,Hoogwaardige arbeid mag niet verdwijnen. Er zitten in Leeuwarden hbo-scholen, aan die studenten moet je toch banen bieden? En het werk in callcenters en verwerking wordt ook nog eens sterk geautomatiseerd.” De ondernemingsraad van de twee zorgmerken heeft samen met FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie de brief gestuurd aan de directie van Achmea. Directe aanleiding zijn recente concentraties van werk bij het verzekeringsconcern en de al langer lopende trend van het verdwijnen van banen uit Leeuwarden, zegt Bontjer. ,,Wij zijn al lang geleden benaderd door werknemers die zeiden: er wordt hier steeds meer weggehaald.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 29 juli

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties