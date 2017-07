Regio zaterdag, 29 juli 2017

Gasonderzoek start spoedig Harlingen - Energiebedrijf Vermilion begint in augustus met de voorbereidende werkzaamheden van het grootschalige seismische onderzoek in een deel van Fryslân. Het daadwerkelijke onderzoek start begin september. Van tevoren vinden meerdere informatieavonden plaats. Vermilion gaat met onder meer explosieven en trilwagens naar de mogelijke gasvelden en aardwarmtebronnen zoeken. Het bedrijf wil drie-dimensionele beelden van de ondergrond maken. Of springstof of trilwagens worden gebruikt, hangt af van de omgeving. In de meer bebouwde gebieden wordt veelal gebruikt gemaakt van trilwagens. In het buitengebied worden vaker explosieven gebruikt. De komende maand vinden inmeetwerkzaamheden plaats. Eind augustus is de eerste informatiebijeenkomst in de reeks die georganiseerd wordt, zo meldt het bedrijf desgevraagd. De werkzaamheden zijn naar verwachting in december klaar. De onderzoeksresultaten wil Vermilion beschikbaar stellen voor partijen met aardwarmteplannen. Vermilion is momenteel in gesprek met grondeigenaren en -gebruikers, betrokken gemeenten en andere belanghebbenden, zoals Wetterskip Fryslân. Het zoekgebied ligt in de gemeenten Heerenveen, Leeuwarden, Opsterland, Smallingerland, Súdwest-Fryslân en Tytsjerksteradiel. Vermilion heeft sinds deze week alle benodigde vergunningen voor het onderzoek binnen. Smallingerland weigerde deze als enige van de genoemde gemeenten te verlenen, maar werd donderdag in het ongelijk gesteld door de bestuursrechter.

