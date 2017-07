Regio zaterdag, 29 juli 2017

In sloot met blauwe drek springen mag alleen tijdens de Spulwike

Winsum - Alles wat het gehele jaar verboden is, mag in de eerste week van de zomervakantie. Zomaar in een sloot springen en met de drek in het haar er weer uitklimmen. Dan is de Spulwike in Littenseradiel geslaagd.

,,Holle Bolle Tsjing! Holle Bolle Tsjing! Hoi!” Het is de yell van de Spulwike. Hoe vaak zullen de kinderen van de basisscholen uit Littenseradiel de kreet deze week niet hebben geroepen. ,,Je sjogge dat se der bliid fan wurde. Mei dizze kreet krije we se yn beweging. En it jout ferbining”, zegt Jansien Kamstra uit Wommels. Als kind deed ze mee aan de Spulwike, later maakte ze deel uit van het bestuur en nu is ze als vrijwilligster bij het feest betrokken.

Het is een jubileumjaar: de Spulwike werd voor de 45e keer gehouden. Voor de organisatie was dat reden om de jaarlijkse spelletjesweek op feestelijke wijze af te sluiten. Dat gebeurde gisteren in Winsum. Er was een vossenjacht en de kinderen mochten fierljeppen.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 29 juli

