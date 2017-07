Regio zaterdag, 29 juli 2017

Vliegtuigwrak Lancaster grotendeels intact Warten - Het vliegtuigwrak van een Avro Lancaster, een Brits gevechtsvliegtuig dat in 1942 neerstortte bij de Alde Faenen, is grotendeels intact. Dat blijkt uit nader onderzoek van de gemeente Leeuwarden. Onderzoekers hadden het gebied al eerder in kaart gebracht. Op basis van die informatie konden ze nog geen vaste conclusies trekken over de staat van het toestel. Het gebied waar het vliegtuig neerstortte werd tussen 1921 en 1962 gebruikt als vuilstortplaats. De gemeente Leeuwarden, de provincie en It Fryske Gea besloten het gebied samen te saneren. Om dat succesvol af te ronden, moet het vliegtuig geborgen worden. Het bedrijf Leemans Speciaalwerken, dat gespecialiseerd is in dergelijke operaties, zal ondersteuning verlenen bij de werkzaamheden. Het bedrijf was ook verantwoordelijk voor de berging van een Vickers Wellington bommenwerper uit het IJsselmeer, in 2016. De werkzaamheden hebben ook een ander, menselijk karakter. In de nacht van zaterdag 4 op 5 september 1942 steeg de Lancaster samen met 251 andere gevechtsvliegtuigen op vanaf een basis in Zuidwest-Engeland. De Focke Wulf-vliegtuigfabrieken in Bremen waren die nacht het doelwit. Tijdens deze missie zouden uiteindelijk twaalf bommenwerpers niet terugkeren. Ter hoogte van de Friese Waddeneilanden werd het toestel geraakt door luchtafweergeschut. Vervolgens werd het vliegtuig aangevallen door een Duitse nachtjager en uiteindelijk stortte het brandend neer. Vier van de zeven bemanningsleden overleefden de crash door een parachutesprong en werden krijgsgevangen genomen. Een vijfde soldaat overleefde de sprong niet. De piloot, Peter Joslin, werd uit het vliegtuig geslingerd en stierf. De schutter, Francis Cooper, is nog altijd vermist en het vermoeden is dat zijn stoffelijke resten nog in het vliegtuig liggen. Daarom zal, vanwege piŽteit met de nabestaanden, alles in het werk worden gesteld om het stoffelijk overschot van Cooper terug te vinden. Leemans Speciaalwerken zal in de komende weken beginnen met het plaatsen van een damwand, om het wrak heen. De vaarroute waarin het vliegtuig zich bevindt, zal de komende week worden afgesloten voor al het scheepvaartverkeer. Na de bouwvakvakantie, op 28 augustus, zal het gebied rond de romp van het vliegtuig worden drooggepompt. Leemans gaf in een eerder stadium aan dat die manier gehanteerd wordt omdat het stoffelijk overschot van Cooper waarschijnlijk in de romp ligt. De daadwerkelijke bergingswerkzaamheden zullen naar verwachting 11 september van start gaan. De berging moet begin november afgerond zijn, waarna de sanering van het gebied verder kan gaan. Het wrak gaat na de bergingswerkzaamheden mogelijk naar het bezoekerscentrum van It Fryske Gea. De organisatie is hier met de gemeente Leeuwarden over in gesprek.

