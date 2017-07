Regio vrijdag, 28 juli 2017

Een mooie weg die lastig te bereiken is

Dokkum - ,,De provincie wilde een snelle stroomweg, de aangrenzende gemeenten een goede ontsluiting. Gezien het resultaat heeft de provinciale visie de doorslag gekregen.”

De gepensioneerde Hans Knijff weet waar hij over praat. De Dokkumer was ruim twintig jaar werkzaam bij de gemeente Dongeradeel als afdelingsmanager ruimtelijke ontwikkeling. Hij bestudeerde de weg bij het maken van een fotoboek over de veranderingen in het landschap van de Wâlden door de aanleg van de As.

Wie dichtbij een oprit van de Sintrale As woont, hoor je volgens Knijff niet klagen. ,,Een kennis van mij die dagelijks vanuit Dokkum naar Drachten moet, is dagelijks veel minder reistijd kwijt. Het scheelt hem elke dag zo een half uur.”

Maar de meeste Dokkumers moeten, voor ze op de As zijn, omrijden. ,,Dokkum kreeg twee aansluitingen: noord en zuid. Hoewel de borden voor ‘Dokkum’ naar de noordzijde wijzen, kiezen de meeste mensen de zuidelijke route omdat die iets korter is. Dat betekent wel veel extra verkeer langs de woonwijk Kooilanden.”

Het had volgens Knijff een hoop verkeersbewegingen gescheeld als er een derde aansluiting op de As was gemaakt, bij de Schreiersbrug richting het bedrijventerrein Hogedijken. Bovendien zou de rijtijd naar de As voor veel ondernemers dan korter worden. Naar een pleidooi van de bewoners voor het handhaven van de aansluiting Schreiersbrug, is indertijd niet geluisterd. ,,Verkeer voor het industrieterrein moet nu via de bypass, om woonwijk de Kooilanden heen, en over de onhandige kluifrotonde om het bedrijventerrein te bereiken.”

Ook de winkeliers in het centrum zijn volgens Knijff niet blij. Potentiële klanten van buiten Dokkum moet twee kilometer omrijden voor ze in het hart van Dokkum zijn.

En Dokkum is niet de enige plek die het niet heeft getroffen met de aansluitingen. Voor bijna alle dorpen langs de As is het volgens Knijff behoorlijk omrijden om erop te komen. ,,Bij Damwâld gaat de As wel onder het dorp door, maar vanuit het dorp op de weg komen is een ander verhaal. Dan moet je toch eerst helemaal over de oude Hoofdweg naar Broeksterwâld. Dat is een prachtaansluiting, maar er woont geen kip.”

Het verbazingwekkendste vindt Knijff de aansluiting op de As vanuit De Westereen en het noorden van ,,Daar ligt een halve vierkante kilometer vol met rotondes en tunnels. Dat kostte tientallen miljoenen extra en zorgt voor veel extra kilometers. Een directere aansluiting voor De Westereen op de bestaande rotonde, met een vijfde aansluiting, was mooi genoeg geweest. Maar ook hier is voor de meest luxe ongelijkvloerse oplossingen gekozen om aan de provinciale eisen te voldoen.”

Doordat bijna alle dorpen een slechte aansluiting hebben op de As, gebruiken veel bewoners de oude doorgaande weg als ze een paar dorpen verderop moeten zijn. Afgewaardeerd en wel is het op deze wegen minder verkeersluw dan de bedoeling was. En er zijn sluipwegen bijgekomen waar nu veel gebruik van wordt gemaakt. ,,Bewoners van de Miedloane in De Westereen klagen steen en been over het verkeer dat de weg als sluiproute gebruikt. Er liggen wel inmiddels extra verkeersdrempels, maar die werpen nog weinig vruchten af.”

Vreemd is het niet dat zoveel mensen die weg pakken, stelt Knijff. ,,Het is voor een vriend van mij uit De Westereen een omweg van 3,5 kilometer als hij over de As naar Dokkum gaat.”

Ondanks zijn kritische geluiden geeft Knijff toe dat zowel de ontsluiting van de regio als de leefbaarheid in de dorpen erop is vooruitgegaan. ,,De dorpen zijn - al is het maar deels - verlost van de doorgaande wegen waar ze in sommige gevallen in tweeën werden gedeeld. En een mooie weg is het, als je er eenmaal op rijdt.”

Maakt de nog geen jaar oude weg van Nijega naar Dokkum zijn beloftes waar? Deze zomer evalueert het Friesch Dagblad de Sintrale As vanuit diverse invalshoeken.

Reacties: