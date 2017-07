Regio vrijdag, 28 juli 2017

De Woudfennen stuit op weerstand bij groen plan

Joure - Sauna annex hotel De Woudfennen in Joure wil volledig zelfvoorzienend worden in energie. De sauna zal daarvoor niet meer worden gestookt op gas maar op houtsnippers, en bovendien moet de parkeerplaats een overkapping krijgen vol met zonnepanelen. Eigenaar Doeke Brouwer stuit bij dat laatste echter op bezwaren van Hűs en Hiem.

,,Ze hebben onze plannen afgekeurd, want de hoogte van de overkapping vinden ze een probleem. En dat terwijl de provincie laaiend enthousiast was en ook de gemeenteraad onze ideeën waardeerde”, zegt Brouwer. ,,En we hebben onze plannen al aangepast door om en om glas en zonnepanelen in de overkapping te plaatsen. Maar ze willen gewoon dat het niet te zien is vanaf de snelweg.”

De Woudfennen wil de overkapping op een hoogte van 4,20 meter plaatsen, zo kunnen er ook vrachtwagens van leveranciers onderdoor. Het parkeerterrein is in totaal zo’n tachtig bij dertig meter groot. Brouwer: ,,We krijgen steeds meer oudere mensen in de sauna, dat is een landelijke trend. Het is mooi als die dichtbij en overdekt kunnen parkeren, met een laadpaal erbij.”

Woordvoerder Tiny Driessen van gemeente De Fryske Marren laat weten dat voor de plannen voor de overkapping nog geen formeel bouwplan is ingediend. ,,Daar is nog geen vergunning voor aangevraagd. De plannen zijn informeel voorgelegd. Onze afdeling welzijn kijkt ernaar omdat het niet past binnen het huidige bestemmingsplan”, zegt Driessen. ,,Hűs en Hiem heeft nu laten weten het er niet helemaal mee eens te zijn en heeft verzocht de plannen aan te passen.” Wat de precieze argumenten van Hűs en Hiem waren, weet Driessen niet.

In het verleden plaatste Brouwer al vrijwillig bomen aan de rand van het terrein, zodat zijn accommodatie niet te zien is vanaf het water van de Skaster Rien. Een nieuwe rij groen in de richting van de A7 ziet hij niet zitten. ,,Onze hotelgasten kunnen nu vanaf hun kamer de skűtsjes op de Langwarder Wielen zien. Dat uitzicht willen we niet kwijt.” Als alternatief wil Brouwer de overkapping dan wel verlagen naar 2,95 meter. Dat betekent wel dat een derde van de overkapping, inclusief zonnecollectoren, verdwijnt. ,,Dat is de enige concessie die ik wil doen. Het vrachtverkeer moet erlangs kunnen.”

Voor de ‘energiecentrale’ die nodig is om de houtstook mogelijk te maken, is al wel een vergunning en daarvoor wordt inmiddels de stalen constructie geplaatst. Via buizen in de grond wordt de warmte van daar naar de sauna vervoerd. ,,We hadden kunnen kiezen voor nieuwe gasketels, maar met houtsnippers kiezen we voor de toekomst. We willen blijven innoveren en niet afhankelijk zijn van de grillige gasprijzen”, vult bedrijfsleider Frank Smits aan. ,,Gasten werken hier aan hun gezondheid in de sauna, wij willen op energiegebied ook het plaatje op orde hebben. We zijn er trots op dat te realiseren. Het is frustrerend dat er nu geen medewerking wordt verleend.”

Op 8 september moet de sauna volledig draaien op houtsnippers. De twee weken ervoor is De Woudfennen dicht om dat mogelijk te maken.

Reacties: