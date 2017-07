Regio donderdag, 27 juli 2017

Ouders willen kerk Grou slopen voor zorgplan Grou - Ouders uit Grou zijn een petitie gestart om de bouw van een woonzorgcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking op de plaats van de voormalige Gereformeerde Kerk aan de Kievitstraat te ondersteunen. Ongeveer tweehonderd mensen hebben de petitie inmiddels getekend. De plannen zijn in principe in kannen en kruiken. De JP van den Bent Stichting wil de zorg regelen en er is een investeerder gevonden voor de bouw. Als het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden instemt, kan de bouw volgend jaar beginnen. De negentien ouderparen zijn echter bang dat het college niet meer wil meewerken aan de plannen nu Erfgoedvereniging Heemschut en historische vereniging Aed Levwerd bezwaar hebben gemaakt tegen de plannen en het kerkgebouw als monument willen laten aanwijzen. Volgens Herman Timmerman, initiatiefnemer van de petitie, is er grote behoefte aan begeleid wonen voor jongeren met een verstandelijk beperking. Er zijn grote wachtlijsten en dit wordt alleen maar nijpender nu Talant heeft besloten de afdeling in Friesmastate te sluiten. De PKN-gemeente heeft na de fusie van 2010 lang gezocht naar een herbestemming voor de kerk, maar al die plannen bleken uiteindelijk niet rendabel te zijn. Een woonzorgcentrum ín het kerkgebouw bleek niet realistisch. ,,Om zo’n locatie rendabel te maken, heb je toch vijftien á zestien cliënten nodig. En helaas is de locatie niet groot genoeg om naast de kerk iets neer te zetten.” Overigens hebben tegenstanders van de sloop ook een Facebookactie gestart om de sloop van de kerk tegen te houden. Onder andere architectuurkenner Peter Karstkarel vindt dat de ,,zaalkerk met tuitgevels”, gebouwd in 1936 naar ontwerp van architect G. van der Zee, een plek op de gemeentelijke monumentenlijst verdient en dus behouden moet blijven.

