Regio donderdag, 27 juli 2017

Gemeenten treden strenger op tegen drugsmisdaad Dokkum - De gemeenten in Noordoost-Fryslân gaan strenger optreden tegen drugscriminaliteit. Panden waar drugsgerelateerde misdaad plaatsvindt, worden na de zomer meteen gesloten. Nu wordt eerst een waarschuwing uitgedeeld. Ook komen de gemeenten na de zomer met een campagne voor burgers om hennepteelt tegen te gaan. Eigenaren van panden in de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland van waaruit drugs worden geteeld of gehandeld (drugspanden), komen nu nog weg met een waarschuwing. Pas bij een tweede overtreding wordt het pand gesloten op basis van de Opiumwet. Na de zomer komt daarin verandering, meldt woordvoerder Simon Bosma. De lokale gezagsdriehoek (burgemeester, politiechef en officier van justitie) heeft besloten dat drugspanden voortaan meteen gesloten worden. De gemeenten volgen hiermee het beleid van onder meer de gemeente Leeuwarden, waar al langer drugspanden direct gesloten worden na het aantreffen van drugsgerelateerde criminaliteit. Ook de gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Ameland en Schiermonnikoog sluiten zich mogelijk aan bij dit beleid. De gemeente probeert met het strengere beleid een vuist te maken tegen georganiseerde misdaad, zegt Bosma. ,,En het moet een preventieve werking hebben.” Dinsdag werd bekendgemaakt dat de politie een hennepkwekerij aantrof in een boerderij in Raard (Dongeradeel). Tegen de 37-jarige eigenares van deze boerderij kunnen volgens het huidige beleid geen bestuurlijke maatregelen worden genomen, bevestigt Bosma. ,,Zij krijgt alleen een waarschuwing.” De zaak in Raard vormt geen directe aanleiding om het beleid aan te scherpen, aldus Bosma. ,,Dat is puur toeval. Dit zit al langer in de pijplijn.” Bij softdrugs wordt een pand gesloten voor een periode van drie tot twaalf maanden, afhankelijk van de ernst. Bij harddrugs gaat een pand voor zes tot twaalf maanden dicht. Gemeenten kunnen drugspanden sluiten op basis van de Gemeentewet en de Opiumwet. Meestal wordt gekozen voor die laatste, omdat dan minder argumentatie in rapportages vereist is. Een ander verschil is dat bij de Gemeentewet de gemeente indien nodig voor vervangende huisvesting moet zorgen. Bij sluiting op basis van de Opiumwet geldt die verplichting niet. De gemeente wil ook inzetten op voorlichting van burgers over hennepteelt. In de herfst wordt een campagne gelanceerd, waarin burgers gewezen wordt op de gevaren van hennepteelt. ,,Bijvoorbeeld vanwege brand- of ontploffingsgevaar.” Verder wordt burgers bij de campagne geleerd hoe zij hennepkwekerijen in de buurt kunnen herkennen. De politie ziet in de hennepkwekerij in Raard een aanwijzing dat drugscriminaliteit vanuit Zuid-Nederland naar Noord-Nederland verschuift, zo meldde de politie gisteren in het Friesch Dagblad. Ook andere instanties zien signalen dat drugsnetwerken uit het zuiden naar Noord-Nederland komen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties