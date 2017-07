Regio donderdag, 27 juli 2017

In een riool slapen is heus niet alleen voor zwervers Lytse Geast - Toeristen kunnen volgend jaar tijdens LF2018 overnachten in een landelijke Buis & Breakfast in Lytse Geast. Slapen in een rioolbuis, is dat niet meer iets voor zwervers? ,,De evenementen rond Culturele Hoofdstad gaan volgend jaar zoveel bezoekers trekken dat er een tekort aan overnachtingsplaatsen wordt verwacht. Wij hebben daar de oplossing voor gevonden”, denken Alfred Lehmann, eigenaar van een reclamebureau, en zijn buren Bouwe en Tjitske Hoekstra. Hoekstra runt een loonbedrijf in Lytse Geast. Op zijn weiland van negen hectare moeten volgend jaar 3600 tot 5000 betonnen rioolbuizen komen te liggen. Die kunnen dan onderdak bieden aan maximaal 10.000 toeristen. Slapen in een rioolbuis leek tot voor kort voorbehouden aan het gilde der daklozen, maar daar willen Lehmann en Hoekstra verandering in brengen. In elke rioolbuis kunnen twee personen overnachten op een bedje van stro. ,,Met een zeiltje ervoor, zodat je genoeg privacy hebt", maar zonder elektriciteit en andere luxe. Rechtop staan in de buizen lukt niet, dus ze zijn eigenlijk alleen geschikt om in te slapen. Gezinnen of vriendengroepen moeten straks terecht kunnen in ‘stapelbuizen’: twee buizen tegen elkaar aan en een derde erbovenop. Er komen toiletvoorzieningen op het weiland en de gasten kunnen zich afspoelen onder een koude buitendouche. ,,Voor twintig euro per nacht krijg je er dan een ontbijtje bij van boerin Tjitske.” Lees het hele artikel in de papieren krant van 27 juli 2017

