Regio donderdag, 27 juli 2017

Bruine vloot maakt charterboten veiliger

Leeuwarden - Om de veiligheid van de passagiers te kunnen garanderen heeft de bruine vloot van historische charterzeilschepen de komende tijd veel werk te verrichten. Dat stelt Paul van Ommen, directeur van de Vereniging voor Beroepschartervaart (BBZ), in een reactie op het rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gisteren publiceerde over de veiligheid van de bruinevlootsector.

Volgens de OVV zijn passagiers niet veilig op commerciële traditionele zeilschepen. Er schort veel aan op het gebied van kennis, onderhoud en veiligheid. Ook houden keuringsinstanties zich niet aan de regels.

Aanleiding van het rapport was het ongeluk met de tweemaster Amicitia in de haven van Harlingen, augustus vorig jaar. Daarbij kwamen door een mastbreuk drie Duitse mannen om het leven.

Hoewel het ongeluk en het rapport schadelijk zijn voor het imago van de bruinevlootsector is Van Ommen er wel blij mee. ,,Het geeft een goede analyse en doet concrete aanbevelingen. Direct na het ongeluk zijn we als vereniging al met leden in gesprek gegaan. We concludeerden onder andere dat we meer kennis met elkaar moeten delen. Dat wordt bevestigd in dit rapport.”

Veel schippers hebben volgens Van Ommen naar aanleiding van het ongeluk extra onderhoud aan hun schepen gepleegd. ,,Een aantal heeft ook de houten mast vervangen door een stalen. Dat vind ik persoonlijk jammer, omdat we juist historische schepen in de vaart willen houden en daar hoort een houten mast bij. De conclusie uit het rapport is niet dat houten masten niet kunnen, maar dat ze aandacht verdienen van specialisten. Als veel schippers overstappen op stalen masten zakt die kennis juist weg.”

Er breken vaker masten af, erkent Van Ommen, maar de fatale afloop bij de mastbreuk van de Amicitia is te wijten aan de extreem slechte staat waarin de mast van de het schip verkeerde. ,,Knapt een mast, dan slaat die bijna altijd overboord. Deze mast was voor 75 procent doorgerot en stortte daardoor bijna loodrecht naar beneden.”

Uit het onderzoek van de OVV blijkt dat door een aangebrachte stalen beschermplaat en een eerdere reparatie aan de mast water de mast binnen kon binnendringen en niet meer weg kon. Zowel de schipper, zijn onderhoudspersoneel als keuringsinstanties hebben niet gezien dat de mast in vier jaar tijd inwaterde en van binnenuit doorrotte.

Van de ongeveer driehonderd schepen waaruit de vloot bestaat, is ongeveer de helft lid van de BBZ. Van Ommen denkt dat de maatregelen en afspraken die de BBZ gaat maken ook worden overgenomen door niet-leden. ,,We zijn allemaal gebaat bij een veilige vloot.”

Meer hierover in de papieren krant van 27 juli 2017

Reacties: