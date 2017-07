Economie donderdag, 27 juli 2017

Van Dam wil hoger beroep vorig kort geding afwachten

Den Haag - Vierhonderd melkveehouders die gisteren - en komende woensdag en donderdag ook nog - tegenover staatssecretaris Martijn van Dam stonden in een kort geding om krimp van hun veestapel te voorkomen, moeten wachten op de uitspraak in hoger beroep van een eerdere zaak over hetzelfde fosfaatreductieplan. Dat bepleitten advocaten van het ministerie van Economische Zaken gisteren bij de rechter.

,,We hebben een pleidooi voor uitstel gehouden”, zegt woordvoerder van het ministerie, Caspar Itz. ,,We staan voor het beleid dat we gelijke gevallen, gelijk willen behandelen. Deze nieuwe serie kort gedingen voegen niets toe aan de vorige zaak. Daarom vragen we de rechter te wachten op de uitspraak in hoger beroep.” Ook zou het ministerie geen schade willen oplopen in het terugdringen van de fosfaatproductie om onder het Europese plafond te komen en zo de derogatie te behouden. De behandeling in hoger beroep zal in september dienen.

De rechter ging gisteren niet mee in het pleidooi van het ministerie, meldt Boerderij.nl. Hij streeft ernaar op 9 augustus uitspraak te doen.

Bij de voorzieningenrechter in Den Haag werd in mei voor ruim vijftig melkveehouders het fosfaatreductieplan buiten werking gesteld. Er was onder meer te weinig rekening gehouden met investeringen door deze boeren vóór 2 juli 2015, de peildatum waarop de mestreductie is gebaseerd. Ook vond de Haagse rechter dat biologische boeren geen schuld dragen aan het fosfaatoverschot.

