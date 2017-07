Regio woensdag, 26 juli 2017

Even vrij van de zorgen over een ziek familielid

Wijckel - Aan de rand van het Wijckeler korfbalveld hebben ze hun eigen tentjes opgezet. Negentien jonge mantelzorgers zijn drie dagen op zomerkamp onder begeleiding van Miks-Welzijn, even vrij van de zorgen over hun zieke broer, zus of ouder thuis. Het is van dat typisch Hollandse kampeerweer, maar dat deert de kinderen niet. Tussen de buien door vliegen ze met een bal het veld op.

Zon een op de vier kinderen komt wel eens in een mantelzorgende rol terecht, zegt Francien Bekius, mantelzorgondersteuner bij Miks, welzijnsorganisatie in de gemeente De Fryske Marren. De thuissituatie met een ziek gezinslid kan flinke impact hebben op een kind, weet Bekius. Het is niet alleen zorgen vr, maar ook zorgen ver: ,,Bern krije alles mei, hearre de petearen, sitte yn noed. As in oar in protte soarch nedich hat, siferje sy harsels fuort. Dan kinne sy sels nbedoeld wolris wat te min oandacht krije.

Nynke Hoekstra (10), zus Ylse (12) en broer Jelle (13) uit Idskenhuizen doen thuis meer in de huishouding dan andere kinderen. ,,Us mem hat reuma. Doet se yn it sikehs lei, moasten wy ek wolris stofsgje en fwaskje. En wy kinne al lekkere makaroany meitsje, vertelt Jelle.

