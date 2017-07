Regio woensdag, 26 juli 2017

Weinig ongevallen met e-bikes in Fryslân Leeuwarden - Vorig jaar kwamen in Fryslân 1286 fietsers van achttien jaar en ouder door een ongeval in het ziekenhuis terecht. Dat blijkt uit het adviesrapport Veilig op de fiets van studenten geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Nog geen 5 procent daarvan zat op een elektrische fiets. Daarmee blijkt wel dat de e-bike onterecht het imago heeft verkeersonveilig te zijn, stelt Kees Mourits van Fietsersbond Fryslân. ,,Dat e-bikers een gevaar op de weg zijn, kan als een fabeltje worden afgedaan.” Bij alle ongevallen met een fiets - zowel een gewone fiets als een e-bike - had bijna de helft van de slachtoffers schedelhersenletsel, dat varieerde van lichte schade (22,4 procent) tot ernstig hersenletsel (1 procent). Bijna drie kwart van de ongevallen waren eenzijdig. Op- en afstappen was in bijna 10 procent van de ongevallen de oorzaak. Ruim 20 procent van de mannelijke slachtoffers bleek onder invloed van alcohol. Bij de vrouwen lag dat percentage op 5 procent. 1286 gewonde fietsers in een jaar is fors, reageert Sipke van der Meulen van het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF), maar hij schrikt niet van het onderzoek. ,,Dat er veel fietsslachtoffers zijn, weten we al van de tijd toen we alles nog registreerden (tot 2010, TK).” Meer hierover in het Friesch Dagblad van woensdag 26 juli.

