Geloof & Kerk dinsdag, 25 juli 2017

NBG zegt samenwerking met Jongbloed op Haarlem/ Heerenveen - Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) gaat de eigen titels zelf uitgeven. De samenwerking met uitgeverij Royal Jongbloed wordt gefaseerd afgebouwd. Dat maakte het NBG gisteren bekend. Het Bijbelgenootschap denkt de Bijbel nog beter te kunnen verspreiden in Nederland en Vlaanderen wanneer het NBG die zelf gaat uitgeven, een manier van werken die wereldwijd door de meeste bijbelgenootschappen gehanteerd wordt. ,,We denken dat we beter kunnen voldoen aan de wensen van de klant wanneer we het uitgeven in eigen hand hebben, en dat zo’n werkwijze beter aansluit bij onze missie”, geeft Rieuwerd Buitenwerf aan, de directeur van het NBG. ,,We hebben dan meer zeggenschap over welke titels we gaan uitgeven, hoe die vormgegeven zijn en welke prijskaartjes daar aan komen te hangen. Als je samenwerkt met een andere partij, moet je daarover altijd in conclaaf.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 25 juli

