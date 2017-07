Regio dinsdag, 25 juli 2017

Schokker blijft op Vlieland Vlieland - Tineke Schokker (CDA) is gisteravond voorgedragen als kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Vlieland. Schokker (64) is al ruim twee jaar waarnemend burgemeester op het eiland. Vlieland heeft sinds 2013 geen kroonbenoemde burgemeester meer. Na het gedwongen vertrek van Yorick Haan was Ella Schadd-de Boer tot maart 2015 waarnemer. Daarna nam Schokker de honneurs waar. Bij een sollicitatieronde in 2015 werd geen geschikte kandidaat voor het burgemeesterschap gevonden. Recent volgde een nieuwe poging. Er waren in totaal twaalf sollicitanten voor het burgemeesterschap op Vlieland. Dat Schokker de overige gegadigden aftroeft is geen verrassing; zij werd eerder door de gemeenteraad nadrukkelijk verzocht te solliciteren naar de functie van ‘vaste’ burgemeester. De minister van Binnenlandse Zaken moet formeel nog instemmen met de aanbeveling. Schokker treedt waarschijnlijk in de herfst aan als kroonbenoemde burgemeester. Het is de bedoeling dat zij deze functie zes jaar bekleedt. Schokker was van 2007 tot 2015 gedeputeerde van de provincie Fryslân. Daarvoor werkte ze onder meer bij Stenden Hogeschool, zorggroep De Friese Wouden en het Fries Paardencentrum.

