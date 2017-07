Regio dinsdag, 25 juli 2017

Kamervragen om teloorgang van wrakken

Leeuwarden - Historische scheepswrakken in de Nederlandse kustwateren dreigen te verdwijnen als gevolg van erosie door zeestromingspatronen. Leden van de Tweede Kamer hebben vragen gesteld over het verdwijnen van het maritieme erfgoed.

In de wateren rondom Nederland liggen vele historische wrakken. Er wordt weinig gedaan om deze vergane schepen te beschermen tegen vernietiging. De vijf kustprovincies, waaronder Fryslân, stuurden recent een brandbrief aan minster Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) waarin gevraagd werd om actie om de wrakken te beschermen.

Tweede Kamerleden Michel Rog (CDA) Gijs van Dijk (PvdA) en Sandra Beckerman (SP) hebben naar aanleiding van die brief Kamervragen gesteld. Zij willen onder meer weten of het klopt dat er in Nederland geen budget, beleid of regelgeving is om de teloorgang van de wrakken te stoppen. Ook willen ze weten of, hoe en wanneer de minister actie onderneemt om wrakken te beschermen.

Er lopen momenteel meerdere proeven waarbij amateurduikers en het rijk samenwerken om de toestand van de wrakken te monitoren, en om waardevolle historische voorwerpen uit de wrakken te bergen. Zo dook Duikteam Zeester uit Lauwersoog in september vorig jaar naar wrakken in de Noordzee, waarbij werd samengewerkt met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De Kamerleden willen weten of deze samenwerkingsvormen permanent kunnen worden, en of de arboregels aangepast kunnen worden om deze duikpogingen gemakkelijker en goedkoper te maken.

De leden vragen verder of museum Kaap Skil op Texel een rol kan krijgen in het tonen van het nationale maritieme erfgoed, om zo het verhaal van de internationale zeevaart in de Gouden Eeuw te tonen.

