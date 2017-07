Regio dinsdag, 25 juli 2017

Plaquette Martijn Rosierbrug naar Museum in Vught Sint Annaparochie - De plaquette op de Martijn Rosierbrug, die op het oefenterrein tussen Budel en Weert stond, krijgt een plekje in Geniemuseum in Vught. De brug werd vernoemd naar Martijn Rosier uit Sint Annaparochie, die op 26 augustus 2007 omkwam in Uruzgan. Sergeant-1 Rosier was groepscommandant van 111 Pantsergeniecompagnie. Hij kwam om het leven bij een aanslag met een geďmproviseerd explosief, een zogeheten IED-strike. Ter nagedachtenis aan Rosier werd een zogeheten Baileybrug naar hem vernoemd. Op de brug zat een plaquette met zijn naam, en het eerbetoon moest aankomend militairen bewust maken van de risico’s die het militaire beroep mee kan brengen. De brug bevond zich op het oefenterrein tussen Budel en Weert, dat veelvuldig gebruikt werd door de nabijgelegen Koninklijke Militaire School. Deze school werd echter enkele jaren geleden gesloten. De brug werd daardoor niet meer gebruikt, en verpauperde. Dat leidde tot ongenoegen bij de nabestaanden van Rosier, vertelt vader Rendert Rosier. ,,Vooral omdat de brug geen nut en doel meer had. Dat vonden we zonde.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 25 juli

