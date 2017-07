Regio dinsdag, 25 juli 2017

Aantal grijze zeehonden in de Waddenzee neemt verder toe De tellingen van zeehonden in de Waddenzee begonnen in 2008. Sindsdien is het aantal zeehonden niet zo hoog geweest als nu, blijkt uit de nieuwste tellingen. Harlingen Het aantal grijze zeehonden in de Waddenzee blijft groeien. Onderzoekers van de Trilateral Seal Expert Group (TSEG) turfden bij een recente telling bijna 5500 volwassen dieren. Dat is goed voor een groei van tien procent. Sinds de onderzoekers de zeehonden begonnen te tellen in 2008, is het aantal volwassen en jonge dieren niet zo hoog geweest. Sinds de start van die tellingen zien de onderzoekers een stabiele groei van de zeehondenpopulatie in de Waddenzee. Van de 5500 getelde dieren bevonden ruim vierduizend zich in het Nederlandse deel van de Waddenzee. Dat is 9 procent meer dan daar in 2016 aangetroffen werden. Het aantal zeehondenpups groeide ook, zelfs nog sterker dan het aantal volwassenen. In Nederland werden bijna achthonderd pups geteld, een toename van 21 procent ten opzichte van 2016. In de gehele Waddenzee nam het aantal getelde pups met 15 procent toe. Dat is wel minder dan de groei van 2015 op 2016, toen de onderzoekers 35 procent meer jonge dieren turfden. De grijze zeehond verdween in de middeleeuwen uit de Waddenzee, waarschijnlijk vanwege overbejaging. Sinds medio vorige eeuw is de diersoort hier terug, vanuit de wateren rondom Verenigd Koninkrijk. De gestage groei van de populatie duidt er volgens de onderzoekers op dat een diersoort zich kan ontwikkelen in een gebied als die soort beschermd wordt. Nadelig moment De groei is overigens niet overal te zien. Op het Duitse eiland Helgoland werden minder dieren gespot dan vorig jaar. In de Deense wateren, bij het Duitse Schleswig-Holstein, en in het water bij Hamburg nam het getelde aantal dieren wel toe. De afname in Helgoland kan volgens de onderzoekers meerdere oorzaken hebben, waaronder het feit dat het eiland populair is bij toeristen. Het kan ook zijn dat de tellingen domweg op een nadelig moment werden gedaan. Om meer inzicht te krijgen in de verhuisbewegingen van de zeehonden pleiten de onderzoekers voor het volgen van individuele dieren. De onderzoekers telden de zeehonden vanaf de boot, vanaf het land en vanuit de lucht.

