Regio maandag, 24 juli 2017

Hildebrand Bijleveld wordt hoofdredacteur Friesch Dagblad Leeuwarden - Met de benoeming van Hildebrand Bijleveld als hoofdredacteur haalt het Friesch Dagblad een ras-journalist in huis. De 51-jarige geboren Harlinger heeft de visie en expertise om de krant zowel op papier als digitaal toekomstbestendig te maken. Hij treedt per 1 oktober in dienst; tot die tijd neemt interim-hoofdredacteur Anne Westerduin de belangrijkste hoofdredacteurstaken waar. De nieuwe hoofdredacteur is vanavond in een speciale redactievergadering voorgedragen aan de redactie. Die ging unaniem akkoord met de benoeming. Bijleveld heeft ruime ervaring in zowel kranten-, radio- als internetjournalistiek. Van 1987 tot 1989 werkte hij al als redacteur/verslaggever bij het Friesch Dagblad. Daarna werkte hij onder meer als correspondent in Zuid-Amerika voor Trouw en Radio 1, politiek redacteur bij de GPD/Persunie-bladen, bij EO Tijdsein Radio en 2 Vandaag. Van 2000 tot 2016 woonde en werkte hij als zendeling vanuit de PKN in Sudan. Daar leidde hij mediaprojecten op het gebied van radio, gedrukte media en internet. Sinds 2016 is Bijleveld manager bij Stichting Timon, waar hij de tak voor het begeleid wonen van alleenstaande minderjarige asielzoekers opzette en leidt. In een brief aan de leden van de Vereniging Het Friesch Dagblad maakt voorzitter Jan Ienco Froentjes de benoeming bekend. Het bestuur heeft het vertrouwen dat hij als hoofdredacteur met overtuiging en deskundigheid leiding zal geven aan s krante. Froentjes benoemt morgen in deze krant de eensgezindheid die er over de benoeming is. Het bestuur van de vereniging alsook de NDC-directie, redactie en ondersteunende afdelingen van het Friesch Dagblad zijn bijzonder blij met zijn benoeming. Hildebrand Bijleveld, die de komende maanden met zijn gezin een woning in Frysln zoekt, ziet uit naar zijn nieuwe functie. ,,Ik fyn it geweldich om wer oan e slach te gean by it FD, zei hij in een eerste reactie. ,,Fan e moarn die ik noch hiel wat oars, it sil foar my ek wennen wze. Inhoudelijk wil hij bij de krant voortborduren op koers met regionaal en kerkelijk nieuws als pijlers. ,,Doet ik fan e moarn de krante seach, konstatearre ik dat jimme de regionale trots op e foarside sjen litte. Dat wol ik trochsette.

