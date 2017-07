Regio maandag, 24 juli 2017

Kamperen met de buurt op 400 meter van huis Haulerwijk - Het eigen, comfortabele bed staat vierhonderd meter verderop, maar Ronald van Vonderen en zijn vriendin Hillie Kroes slapen dit weekeinde in de caravan op de buurtcamping. Net als een kleine vijftig andere dorpsgenoten uit Haulerwijk. Het initiatief van de buurtcamping komt van Miranda Kleisen. Vorig jaar is ze samen met haar partner vanuit Dordrecht in Haulerwijk komen wonen om een camping te beginnen. De vergunning voor ‘Camping Fraai’ is net binnen. Eigenlijk kwam ze op het idee voor de buurtcamping door de buren zelf. ,,Die zeiden toen: als jij een camping begint, komen wij hier als eerste kamperen met de caravan.” Kleisen is ,,dik tevreden” met de kleine vijftig bezoekers. ,,We hebben nu twee douches en twee toiletten. Dat is voor veertien kampeerplekken. Die zijn bezet. We zitten dus vol gezien de mogelijkheden.” Gisteravond zat iedereen rond het kampvuur. Een plaatselijke zangeres kwam liedjes zingen. ’s Ochtends kwam het kraampje dat smoothies en wafels zou verkopen op de plaatselijke markt (de buurtcamping valt samen met het Snikkeweekend in Haulerwijk) langs op de camping en voor de kinderen zijn er activiteiten. Lees de hele reportage in de papieren krant van 24 juli 2017

