Regio maandag, 24 juli 2017

Rixt fan ‘e Sânharst overtreft alle verwachtingen op Sumarreheide Sumarreheide - Rixt fan ‘e Sânharst is zaterdag bij Garyp de algemeen kampioen van de fokdag op Sumarreheide geworden. De vierjarige Friese merrie van hobbyfokker Wiebe Lourens uit Wâlterswâld overtrof alle verwachtingen op het beslissende moment in de keuring van fokvereniging Ta it Behâld. De nakomeling van de hengst Norbert 444 verwees de vier jaar oudere stermerrie Esther fan ‘e Sjongedyk van Burgumer Wianda Alida Hoekstra naar de reservetitel. Het was voor Wiebe en Aukje Lourens nauwelijks te bevatten dat hun merrie Rixt op de 66e fokdag van Ta it Behâld werd gekroond tot de algemeen kampioen. Meer dan tevreden waren zij eerder op de dag immers al met de eerste plaats in de rubriek van de vier jaar en oudere merries. Zich voor het oog van de jury, zo veel kenners en een groot publiek zo goed laten zien, dat was volgens Lourens al genoeg geweest. Voorbrenger Johannes de Boer uit Sintjohannesga had evenwel zelfs in de grote finale nog weer de handen vol aan de uitgelaten merrie. Dat Rixt zo in het algemeen kampioenschap nóg een keer het beste uit zichzelf naar boven haalde, daar durfde de eigenaar en tegelijk ook fokker vooraf niet eens aan te denken, bekende hij na afloop. ,,Wy gienen der dizze dei fansels hielendal foar. Mar mei in twadde preemje hienen wy ek al dik tefreden west. Dan draait it ek noch út op it kampioenskip. It is gewoan net te leauwen en wy binne hjir hartstikkene bliid mei”, zei Lourens.</cci:TypographyTag> Voor hem en zijn vrouw Aukje is het fokken met Friese paarden een uit de hand gelopen hobby. ,,Wy binne der goed tweintich jier ferlyn mei begűn en wy hawwe ek mar twa hynders. Dat binne dizze Rixt en har mem. Fierder hawwe wy noch wat skiep te rinnen.” Lees de hele reportage in de papieren krant van 24 juli 2017

