Regio zaterdag, 22 juli 2017

Vergeten fles kwik zorgt voor opschudding

Sneek - Wie wist nog dat er twee flessen met vloeibaar kwik stonden in een kast in cbs Koningin Julianaschool in Sneek? Niemand, zegt directeur Jan Ankersmit. ,,Ik wist het niet en ik werk hier al zeventien jaar. En in al die jaren heb ik zelf nooit een druppel kwik aangeschaft.”

Twee jongens van de school, uit een van de hogere klassen, vonden de flessen echter donderdagmiddag. Een van hen nam een fles mee naar het huis van het vriendje en later naar de speeltuin, gelegen aan de Kloosterstraat en Schoolstraat in Sneek. Daar is de fles kapot gegooid, waardoor het vloeibare kwik in de speeltuin terechtkwam.

De ouders sloegen alarm, waarna in overleg met de instanties - gemeente Súdwest-Fryslân, GGD en politie - is besloten de speeltuin waar de kinderen met het giftige goedje hadden gespeeld, af te zetten. Een beveiligingsbedrijf werd ingeschakeld om te zorgen dat er ’s nachts niemand in de speeltuin kwam. De woning waar de kinderen met kwik hadden gespeeld is zelfs ontruimd.

Bij omwonenden van de speeltuin verspreidde de gemeente in de vroege vrijdagochtend een brief met uitleg. Ouders werd gevraagd schoenen en kleding van hun kinderen die in de speeltuin waren geweest te controleren op ‘zilverkleurige bolletjes’. Werden die aangetroffen, dan moesten die kledingstukken in een afgesloten plastic zak afgevoerd worden als chemisch afval. Zo wilde de gemeente voorkomen dat de giftige stof zich verder zou verspreiden. Want juist dat is een van de voornaamste dingen, zegt milieuarts Gea de Meer van GGD Fryslân. ,,Daar zijn we nu heel alert op. Vandaar de oproep om alles te controleren.”

Het gevaar zit hem vooral in de damp die van kwik afkomt. Die is nagenoeg reukloos, maar kan wel klachten veroorzaken. Dat gebeurt echter vooral als er plotseling hoge concentraties kwik ingeademd worden en daarvan lijkt bij dit incident geen sprake te zijn geweest. Tot gistermiddag waren er geen meldingen bij de GGD of bij de Julianaschool gedaan over gezondheidsklachten bij kinderen.

Meer vandaag in het Friesch Dagblad

Reacties: