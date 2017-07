Economie zaterdag, 22 juli 2017

Friese bedrijven exporteren minder in 2016

Leeuwarden - Het Friese bedrijfsleven heeft vorig jaar voor 4,4 miljard euro aan goederen uitgevoerd. Dat is 8,8 procent minder dan in 2015. Ook daalde het aantal Friese bedrijven dat zich bezighoudt met afzet over de grens. Dat blijkt uit deze week gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De daling is een opvallende trendbreuk. De Nederlandse en Friese economie trekken al een tijd aan, en ook de Friese uitvoerwaarden stegen de afgelopen jaren nog met een derde. In 2016 werden er met name minder voeding, levende dieren, machines en vervoersmaterieel in het buitenland verkocht. Vooral Duitsland importeerde minder Friese producten.

De Friese Exportclub en ook VNO-NCW MKB Noord herkennen zich niet in de cijfers. ,,Ik vind dit heel lastig te verklaren”, zegt Greta Jager, voorzitter van de Friese Exportclub. ,,Uit gesprekken met onze leden maak ik niet op dat er een zorgelijke lijn in de export zit. Juist niet. Iedereen heeft het druk. Er wordt ons zelfs duidelijk gemaakt dat we de export niet extra hoeven aan te zwengelen. ‘Dat kunnen we niet bijbenen’, krijgen we te horen.” Alfred Welink, voorzitter van VNO-NCW MKB Noord voegt toe: ,,Ik krijg juist het gevoel dat steeds meer de focus op het buitenland komt te liggen. Maar goed, de cijfers zijn de cijfers.”

Fryslân weet traditioneel vooral met export van voeding en levende dieren geld te verdienen. Het gaat dan om bijvoorbeeld melk(producten), aardappelen en koeien. In 2016 werd daar 1,8 miljard euro in omgezet. Toch was ook in deze categorie een daling van 8,2 procent te noteren. De Friese industrie weet daarnaast veel machines en vervoersmaterieel over de grens te brengen. Afgelopen jaar werd daar 996 miljoen euro mee verdiend, tegen 1,3 miljard in 2015. Chemische producten werden wel meer uitgevoerd.

Duitsland is Nederlands grootste afnemer. Voor Fryslân is dat niet anders. Maar ook hier was een daling te zien in de Friese exportwaarde van 934 naar 810 miljoen euro in 2016. De uitvoer naar China bleef op niveau. De Friese import steeg licht naar 3,5 miljard euro.

Het CBS weet drie kwart van de 432 miljard aan Nederlandse export in 2016 toe te schrijven aan (bedrijven in) de provincies. De daadwerkelijke Friese export ligt dus nog wat hoger. De geconstateerde afname in export lijkt wel een zekerheid: elk jaar gebruikt het CBS namelijk dezelfde berekenmethode.

Wereldoriëntatie

Friese bedrijven staan niet bekend om hun oriëntatie buiten de grenzen. In 2016 wist 8,25 procent van de handelaren meer dan vijfduizend euro te verdienen in het buitenland, alleen in de provincie Utrecht lag dat aandeel lager. Het landelijk gemiddelde is 10,1 procent.

Het provinciaal college heeft de export als speerpunt van het economische beleid gemaakt. Zo wordt aangemoedigd mee te gaan op buitenlandse handelsmissies en samenwerking te zoeken bij het betreden van markten over de grens. Gedeputeerde Sander de Rouwe sprak begin dit jaar over het ‘Friese suikerbrood-syndroom’. Ondernemers zouden te snel tevreden zijn met hun product, terwijl er met innovatie en export zoveel meer te halen is. De Rouwe toert dit jaar langs het Friese midden- en kleinbedrijf in een poging de ambities op te schroeven.

