Regio vrijdag, 21 juli 2017

Wiet blijft een probleem in De Marwei

Leeuwarden - Ruim een kwart van de steekproefgewijze urinecontroles op cannabis in penitentiaire inrichting De Marwei in Leeuwarden was in 2016 positief. Van de 1498 keer dat gedetineerden hun plas moesten inleveren voor controle op cannabis, vielen 403 tests positief uit. Dat is 27 procent. Dat blijkt uit cijfers die door het ANP zijn opgevraagd.

In 2015 waren 401 van de 1630 afgenomen tests positief (25 procent); een jaar eerder 433 van de 1525 (28 procent). Zo schommelt het percentage steeds iets boven de 25 procent. Dit wijkt niet veel af van het landelijke beeld, al zijn er PI’s waar bijna de helft van de cannabistests positief is. Cocaïnegebruik lijkt toe te nemen in De Marwei. 64 positieve uitslagen op 1528 tests in 2016, 24 op 1635 in 2015 en in 21 op 1516 in 2014.

Landelijk nam het gebruik van cannabis in detentie toe. Vorig jaar werd in totaal ruim 16.600 keer cannabisgebruik vastgesteld, tegen 14.500 keer in 2014. 1600 keer werd positief getest op cocaïne en 730 keer op opiaten zoals heroïne. In 2014 lagen die aantallen op respectievelijk duizend en bijna 680. Gebruik van xtc en amfetamine wordt in mindere mate vastgesteld: ieder jaar enkele tientallen keren per middel.

Drugsgebruik is verboden in de gevangenis. Er zijn middelen die door de medische afdeling worden voorgeschreven (bijvoorbeeld methadon of ritalin), die soms door gedetineerden onderling worden doorverkocht. De cijfers zeggen niets over het werkelijke gebruik in de gevangenis. Lang niet alle gedetineerden worden regelmatig gecontroleerd. Gedetineerden die voor hun arrestatie of tijdens hun verlof buiten gebruikten en binnen getest zijn, tellen ook mee in de cijfers.

