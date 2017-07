Economie vrijdag, 21 juli 2017

Bier als slakkenbestrijder is straks wellicht verboden Leeuwarden - Demissionair staatssecretaris Martijn van Dam heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) gevraagd de uitzonderingsregeling RUB in te trekken. Voorbeelden van middelen op de RUB-lijst (Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen) zijn bier tegen slakken, zeewier- en algenextracten voor een betere weerstand tegen schimmels, knoflook-, soja- en ui-extracten om insecten als luis en trips af te schrikken, pijpzwavel voor de bestrijding van meeldauw en het gebruik van spiritus of zeep tegen luizen. Steeds meer telers van allerlei gewassen, gangbaar en biologisch, gebruiken deze middelen in plaats van schadelijker alternatieven. De kans bestaat dat met het vervallen van de natuurlijke middelen de verduurzaming van de sector wordt gestopt. Het besluit van Van Dam is het gevolg van Europese regelgeving. ,,Europa wil af van allerlei landelijke uitzonderingen. Er is een EU-wetgeving”, zegt Helma Verberkt van brancheorganisatie LTO Glaskracht. ,,Het zat er al een aantal jaren aan te komen, maar de landelijke overheid heeft tot nu toe, naar tevredenheid van LTO Glaskracht, besloten de RUB-lijst te handhaven.” Meer hierover in de papieren krant van 21 juli 2017

