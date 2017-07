Regio donderdag, 20 juli 2017

Drukte bij stamboek voor ‘oliemannetjes’ Garyp - Friese paarden komen morgen en zaterdag in actie op Sumarreheide bij Garyp. De keuring is de eerste van de vier Friese fokdagen. Hoogtijdagen voor de liefhebbers en drukke tijden voor de jury. Tot begin oktober is inspecteur Harrie Draaijer uit Itens alle weekenden onderweg. Iedere zaterdag is er wel ergens een keuring, waar hij als jurylid in actie komt. Draaijer is gepensioneerd, anders had hij dit werk niet kunnen doen. Want naast het jureren krijgt hij als inspecteur nog met allerlei andere zaken te maken. ,,Der wurdt tsjinwurdich folle mear frege fan in ynspekteur. Minsken binne ek kritysker en műndiger wurden. Der moat folle mear útlein wurde”, zo zegt Draaijer. Het gaat niet alleen om het keuren van de paarden, ook stamboekzaken houden hem bezig. Inspecteurs worden wel de ‘oliemannetjes’ van het stamboek genoemd. Samen met bestuur en ledenraad stellen ze het fokdoel en selectiebeleid vast en formuleren ze de uitgangspunten, waarop de jury tijdens keuringen haar beslissingen baseert. De inspecteurs sturen de juryleden aan, evalueren keuringen, organiseren scholing en doen aan scouting. Sinds kort is er binnen de inspectie een dagelijks bestuur, dat de dagelijkse zaken afhandelt. Draaijer is voorzitter. ,,It is noch al wat, je moatte wol mei pensjoen węze. Oars is it hast net te dwaan”, stelt hij. Lees het hele interview in de papieren krant van 20 juli 2017

