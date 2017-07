Regio donderdag, 20 juli 2017

Minder auto’s gestolen in het Noorden Leeuwarden - Het aantal diefstallen van personenauto’s in Noord-Nederland is dit jaar afgenomen. In het eerste halfjaar van 2016 werden 292 auto’s ontvreemd. In de eerste zes maanden van 2017 werden 222 gestolen auto’s genoteerd, wat neerkomt op een daling van 24 procent. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc). Het aantal gestolen auto’s in Noord-Nederland daalt al jaren. In 2000 turfde AVc nog 495 ontvreemde auto’s in Fryslân, Groningen en Drenthe. Van de gestolen auto’s werd zo’n 44 procent teruggevonden, iets meer dan in 2016. Ook het aantal gestolen brom- en snorfietsen in het Noorden daalde, van 405 naar 308. 22,7 procent daarvan werd teruggevonden. Nieuwere types auto’s zijn door verbeterde beveiliging minder gemakkelijk te stelen. Maar er worden ook minder oudere types gestolen. Oudere auto’s worden vaak voor de onderdelen gestolen. De politie richt zich daarom op de aanpak van de handel in gestolen onderdelen. Ook werkt de overheid samen met verzekeraars bij het terugvinden van gestolen auto’s. Deze maatregelen lijken vruchten af te werpen, stelt de AVc. De daling in het Noorden komt overeen met de landelijke trend, al daalde het aantal gestolen auto’s landelijk minder sterk dan in Noord-Nederland. Het aantal diefstallen van motorfietsen steeg landelijk, met ruim 8 procent tot 807 exemplaren. In Noord-Nederland werd in de eerste zes maanden van 2017 38 motoren gestolen. Cijfers van 2016 zijn er niet. De stichting krijgt de cijfers van de Dienst Wegverkeer en de politie.

