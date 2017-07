Regio donderdag, 20 juli 2017

Roken straks ook rondom sporthal taboe

Leeuwarden - Sporters hoeven zich vanaf september bij de ingang van sporthallen in de gemeente Leeuwarden niet meer een weg te banen door de walmen van rokers.

Bv SPORT Leeuwarden, die diverse sportaccommodaties in de hoofdstad en omstreken beheert, voert vanaf september rookvrije zones in bij zijn sportaccommodaties. Het gaat daarbij om Sportcentrum Kalverdijkje, Sportcentrum Rengers, Sporthal Julianalaan en Sporthal Nylân in Leeuwarden, en Sportcentrum It Gryn in Stiens en Sporthal De Twine in Grou. De zones worden met bordjes aangegeven.

De rookvrije zones gelden binnen de hekken van de sportcomplexen en op de parkeerterreinen. Ook op het balkon van Sportcentrum Rengers, naast zwembad te Blauwe Golf, mag dan niet meer gerookt worden. In 2018 wil bv SPORT ook op de buitensportaccommodaties een rookverbod. Daarvoor zal nog overleg plaatsvinden met verenigingen die daar een eigen kantine of opstal hebben.

Volgens Sido de Schiffart van bv SPORT horen sport en roken niet bij elkaar. ,,Alle sportaccommodaties zijn al een aantal jaren rookvrij, met als gevolg dat rokers rond de gebouwen een sigaret opsteken. En dat zijn er onder sporters soms nog verbazend veel; voor ons in ieder geval té veel. We vinden het een slecht voorbeeld, ook voor jongere sporters. Zien roken is doen roken. Het is ook niet prettig als je wilt gaan sporten en er staan allemaal rokers bij de ingang.”

Een algeheel verbod gaat hem te ver. ,,Als je dat doet, moet je ook handhaven en sancties opleggen. We hopen dat de bordjes mensen stimuleren elkaar op ongewenst rookgedrag aan te spreken en te corrigeren.”

Naast het verbannen van rokers van de terreinen gaat bv SPORT op termijn ook cursussen stoppen met roken aanbieden. ,,We zoeken nog partijen die deze samen met ons willen opzetten. We denken aan het Longfonds, de Hartstichting of De Friesland Zorgverzekering.”

De cursus wordt ook aangeboden aan rokende werknemers van bv SPORT. ,,Per september is ook het terrein rondom ons hoofdkantoor rookvrij. Je moet je werknemers ook helpen van het roken af te komen.”

