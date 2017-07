Economie donderdag, 20 juli 2017

Na 10 jaar is MSC-keurmerk garnalen op een oor na gevild Lauwersoog - Nederlandse, Duitse en Deense garnalenvissers zijn dichtbij de toekenning van een MSC-keurmerk. Een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft een positieve beoordeling voorgelegd aan de Marine Stewardship Council (MSC). Als er de komende maand geen bezwaren worden ingediend, verzekeren de vissers zich van het keurmerk voor de Hollandse garnaal, tien jaar na de start van het certificeringsproces. ,,Dit is absoluut een mijlpaal. We zijn nog niet eerder zo ver gekomen”, zegt Durk van Tuinen van de Coöperatieve Visserij Organisatie. ,,Het MSC-keurmerk is heel belangrijk voor de toekomst van de garnalenvisserij en om de garnalen in de schappen te houden. De consument en retail vragen erom.” Het is vooral de samenwerking van de drie genoemde landen, die twee jaar geleden werd ingezet, die de certificering binnen handbereik heeft gebracht. ,,Je moet met elkaar deze visserij beheren. Het kan niet zo zijn dat nationaal een besluit wordt genomen, maar dat een ander land zich daar niet aan houdt. De kotters liggen in hetzelfde water.” Extra moeilijkheid was en is dat de garnalenvissers geen quotum hebben. ,,Als de roep er was om minder te vissen, kwam bij vissers toch altijd de vraag op waarom ze niet gewoon zouden uitvaren. Daar waren toch wat stempels voor nodig vanuit de wetenschap.” Lees het hele artikel in de papieren krant van 20 juli 2017

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties