Regio woensdag, 19 juli 2017

Werknemers zorggroep Kwadrant protesteren tegen hoge werkdruk Drachten - Gewapend met bitterkoekjes overhandigden vijftig medewerkers van zorggroep Kwadrant gistermiddag een petitie met handtekeningen aan de raad van bestuur van het bedrijf. ,,Ik hoop dat we samen tot een oplossing kunnen komen”, zegt Sietske van der Dam (46), wijkverpleegster bij zorggroep Kwadrant. Samen met twee collega’s drukt ze Roelof Jonkers, de bestuursvoorzitter, een mand met daarin handtekeningen van medewekers en bitterkoekjes in de handen. ,,En laten we tot iets concreets komen, niet alleen maar zeggen dat jullie er iets aan gaan doen.” Op de achtergrond houden anderen een spandoek omhoog, met daarop de tekst: ‘KWG!!! Help de cliënt en personeel, eerst de brief en kom met een initatief’. De medewerkers van zorggroep Kwadrant zijn de hoge werkdruk binnen het bedrijf zat en besloten actie te ondernemen. Op de parkeerplaats voor het bedrijf verzamelden zich gisteren een vijftigtal boze medewerkers. ,,Wij kampen met een enorm personeelsgebrek", legt Greta Stoelwinder (55) uit, wijkverpleegster en woordvoerder namens de werknemers. ,,Daardoor stijgt de werkdruk tot enorme hoogte. De balans tussen werk en privé is totaal verdwenen. We moeten zoveel doen, we nemen ons werk mee naar huis. De kans op een burnout is voor ons heel groot.” ,,Door het personeelsgebrek moeten wij nu ook allerlei taken uitvoeren waar we helemaal niet voor zijn opgeleid”, gaat Van der Dam verder. ,,Dat gaat om administratieve zaken, financiële zaken. We worden er dan op aangesproken wanneer we een fout maken, maar het is ons werk helemaal niet. We zijn al vaak genoeg naar de manager geweest om te klagen, maar het heeft niet geholpen. We willen met deze actie bereiken dat er meer personeel wordt aangenomen. Dat is ook beter voor de patiënten, want omdat wij zoveel moeten doen hebben we soms nauwelijks tijd voor ze. Het is jammer dat het zo ver moet komen. Ik had vandaag liever in de tuin gezeten.” Bitterkoekje en tompouce ,,De bitterkoekjes staan symbool voor de bittere smaak die wij tegenwoordig ervaren als we ons werk doen”, legt Stoelwinder uit. ,,We willen weer plezier krijgen!” Als tegenhanger deelde de raad van bestuur zoete tompouces uit. ,,Ik ben blij dat jullie deze petitie aanbieden”, zo luidde de reactie van bestuursvoorzitter Jonkers tegenover de werknemers. ,,Ik weet dat jullie ongelofelijk hard jullie best doen en daar wil ik mijn waardering voor uitspreken.” Een bescheiden applaus volgt. ,,Ik ga graag het gesprek aan, maar het is te kort door de bocht om vanmiddag al vast te stellen wat we gaan doen.” ,,Wij snappen waarom de werknemers deze actie hebben opgezet”, laat Naomi de Boer, manager communicatie van KwadrantGroep na afloop weten. ,,Door de vergrijzing komen er steeds meer cliënten bij, terwijl de financiering niet meegroeit. Bovendien kampt de zorg met een krappe arbeidsmarkt. Wij zien ook dat de werkdruk steeds meer toeneemt en we willen graag samen naar een oplossing zoeken. Het bestuur zoekt ook met de ondernemingsraad naar een oplossing. In het gesprek tussen de werknemers en het bestuur zijn de eisen besproken en afspraken gemaakt over hoe gezamenlijk daaraan gewerkt gaat worden.” In augustus komt er een vervolgafspraak om de resultaten te bespreken.

