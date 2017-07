Regio woensdag, 19 juli 2017

Rechter kraakt Leeuwarder festivalbeleid

Leeuwarden - De gemeente Leeuwarden is naïef begonnen met het toestaan van festivals in de Groene Ster. Er is niet goed nagedacht over de invloed op omwonenden en het aangrenzende Natura2000 gebied. De belangen van de omwonenden zijn onvoldoende meegenomen.

In een paar zinnen kraakte voorzieningenrechter Ruud Vucsán het gemeentelijk beleid voor festivals in de Groene Ster. En dwong hij de gemeente, de festivals én de stichting Groene Ster Duurzaam om met een onafhankelijke derde partij samen nieuw beleid voor festivals in het recreatiegebied te maken. ,,Als het beleid niet verbetert, dan kan er in 2018 wel eens meer ingegrepen worden”, gaf hij de gemeente Leeuwarden mee, subtiel verwijzend naar het feit dat Leeuwarden dan Culturele Hoofdstad van Europa is.

Groene Ster Duurzaam had de zaak gisteren bij de voorzieningenrechter aangebracht tegen de verleende geluidsontheffing en de vergunningen Geluid en Tijdelijk Gebruik voor Welcome to the Village. De zaak kwam voor na een eerdere uitspraak maandag waarin de rechtbank oordeelde dat de omgevingsvergunning voor de festivals in de Groene Ster onvoldoende was uitgewerkt.

Het was de zoveelste zaak die Groene Ster Duurzaam tegen de gemeente had aangespannen sinds er in 2013 festivals in de Groene Ster worden gehouden. In een groot aantal zaken werd de stichting deels in het gelijk gesteld waarna de gemeente vergunningen en het beleid aanpaste, maar nooit zo goed dat een volgende rechter niet opnieuw zwakke punten ontdekte. ,,We zijn al jaren bezig, en we kunnen stellen dat de stichting buitengewoon succesvol bezig is ten opzichte van Psy Fi (een ander muziekfestival, red.) en de gemeente”, aldus Vucsán. ,,Ik wil graag dat we uit deze never ending story komen.”

Tijdens een schorsing van tien minuten kregen alle partijen de kans om na te denken over het voorstel om met een onafhankelijke deskundige samen aan nieuw beleid te gaan werken. ,,De festivals moeten ruimtelijk ingepast worden en er moet een strak beleid komen voor vergunningen en een deugdelijke ruimtelijke onderbouwing evenals een onderzoek naar geluid en ecologie. Begin opnieuw en bouw alles van de grond op zodat iedereen weet wat kan en mag”, formuleerde Vucsán de opdracht.

Na enig beraad gingen alle partijen akkoord. Geplande procedures en beroepen tegen eerdere besluiten van de rechtbank worden gestaakt, stelde rechter Ruud Vucsán als voorwaarde, ondanks dat Groene Ster Duurzaam nog wel een uitspraak wilde in het kort geding. ,,Er komt geen uitspraak", zo regeerde rechter Vucsán duidelijk. ,,Het houdt ook een keer op voor ons”, voegde hij er aan toe.

